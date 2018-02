Legistii au terminat autopsia fetei ucise de libianul Ahmed Othman. Raluca a murit in doar cateva zeci de secunde

Medicii legisti de la IML ”Mina Minovici” au efectuat, pe durata mai multor ore, autopsiile cadavrelor celor doi oameni rapusi zilele trecute de libianul Ahmed Othman, individ despre care se spune ca a comis atacurile mortale pe cand era drogat. Iubita sa, Raluca Maria Patulea, a murit dupa ce asasinul i-a taiat gatul, cu o singura lovitura care i-a sectionat glanda si laringele, iar Dumitru Vasile, injunghiat cu acelasi cutit cu lama de 20 de centimetri, a pierit din cauza unei puternice hemoragii cauzate de cele doua lovituri care i-au tintit abdomenul si pieptul.

In arhivele IML, Raluca, fata eminenta care, sambata seara, a fost ucisa de iubitul ei libian, a primit numarul 303, dosar intre copertele caruia au fost trecute rezultatele necropsiei. ”Plaga taiata cu interesare laringe si glanda”, a fost constatarea facuta de specialistul in medicina legala in raportul preliminar care a ajuns pe masa anchetatorilor bucuresteni. Cu alte cuvinte, Raluca a murit dupa ce ucigasul i-a sectionat gatul, cu o singura lovitura.

”Fata a murit extrem de rapid din cauza sangerarii abundente cauzata de taietura adanca. Practic, ucigasul i-a taiat gatul de la o ureche la alta provocand leziuni incompatibile cu viata. Aproximam ca decesul s-a produs in doar cateva zeci de secunde, interval de timp in care victima a pierdut o mare cantitate de sange. Nu a avut nici o sansa”, ne-au explicat surse medicale.

Barbatul injunghiat in scara blocului a murit din cauza hemoragiei externe

Cealalta victima a lui Othman, inregistrata la numarul 304, ucisa in scara blocului unde Raluca locuia cu chirie, a murit din cauza unei puternice hemoragii cauzate de cele doua lovituri de cutit care i-au tintit abdomenul si pieptul. ”Hemoragie externa, politraumatism agresiune”, este verdictul preliminar dat in cazul lui Dumitru Vasile, vecinul Ralucai pe care secunda blestemata l-a scos in calea asasinului drogat plecat, chipurile, ”la cumparaturi”. Fireste, acestor concluzii preliminare li se vor adauga si rezultatele testelor de laborator pentru efectuarea carora au fost prelevate mai multe probe biologice (tesut, sange, urina) care vor forma tabloul complet al cauzelor celor doua morti brutale.



Autorul dublului asasinat, libianul Ahmed Othman, a intrat intr-un program de dezintoxicare

Ahmed Othman, in varsta de 24 de ani, a fost arestat sub acuzatia de omor calificat deosebit de grav si inchis, initial, in Arestul Central al Politiei Capitalei. Dupa doar cateva ore, din cauza starii de sanatate cauzata de consumul de droguri, libianul – care putea intra in sevraj -, a fost mutat la Spitalul Penitenciar Rahova pentru a intra intr-un program de dezintoxicare. Surse apropiate anchetei spun ca autorul dublului asasinat este fiul unui diplomat libian care si-ar fi incheiat misiunea in Romania si ar fi plecat deja pe continentul african.

