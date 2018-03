Leguma care „mananca“ tot zaharul din organism. E dusmanul de temut al diabetului

ShareTweet Această legumă este o sursă naturală de fibre şi de proteine, având un indice glicemic scăzut. Este bogată în fier, un supliment natural energetic, fiind indicat mai ales femeilor. Pentru că are foarte puţină grăsime şi colesterol deloc, fasolea este foarte indicată în regimul diabeticilor. O porţie de fasole în fiecare zi îi ajută pe cei care au diabet de tip 2 să ţină sub control nivelurile de zaharuri din sânge şi reduce riscul de infarct. Această legumă este recomandată diabeticilor deoarece are un indice glicemic scăzut, dar si carbohidraţi benefici, cu proteine slabe şi fibre solubile”, spune dr.Daniela Stan, medic de familie din Călăraşi, citat de Adevarul.ro. De altfel, fasolea mai este cunoscută şi sub denumirea de “mâncător de zahăr”, pentru că este foarte bogată în fibre vegetale, care împiedică absorbţia zaharurilor şi reduc secreţia de insulină, potrivit sursei citate. Conţinutul bogat de substanţe nutritive o face un produs alimentar foarte sănătos. Fasolea este o sursă de vitamina B, potasiu, seleniu, magneziu şi chiar calciu. Magneziul are mai multe scopuri în organism: susţine funcţiile musculare şi nervoase, menţine sistemul imunitar, se îngrijeşte de sănătatea oaselor şi a tensiunii arteriale şi ajută la metabolizarea energiei. Fierul este o parte importantă a proteinelor de transport de oxigen în sânge şi promovează dezvoltarea celulelor, potrivit Adevarul.ro. Fasolea se gaseste intr-o varietate de marimi, forme si gusturi. Ea este plina de substante nutritive si fibre. Are un gust bun, fie ca este proaspata, uscata, congelata sau conservata. Fasolea este disponibila de-a lungul intregului an si poate fi preparata intr-o mare varietate de feluri, indiferent ca e vorba de micul dejun, pranz sau cina. 1. Se recomanda maxim 3 cani de fasole pe saptamana. Fasolea este recunoscuta ca fiind un aliment important in vederea imbunatatirii starii de sanatate. Cele mai recente orientari dietetice recomanda consumul a 3 cani de fasole pe saptamana. Fasolea se incadreaza in doua categorii separate de alimente. Ea face parte atat din grupul legumelor, cat si din grupul “carnurilor” si alimentelor-boabe. Continutul bogat de substante nutritive o face un produs alimentar foarte sanatos. 2. Plina de fibre. Fasolea este plina de fibre atat solubile, cat si insolubile. Ea contine chiar cea mai mare cantitate de fibre dintre toate legumele. Fibrele sunt o componenta dietetica importanta pentru sanatate. In plus, consumul de fasole ajuta si la imbunatatirea nivelului colesterolului si la reducerea riscurilor de boli cardiace. Mai mult, fibrele promoveaza sanatatea tractului digestiv si pot reduce unele tipuri de cancer. Fasolea contribuie si la mentinerea cantitatii de zahar sau glucoza, niveluri esentiale pentru reducerea riscului de a dezvolta diabet si pentru combaterea acestei afectiuni. 3. Vitaminele si mineralele din fasole. Fasolea contine o varietate de vitamine si minerale, inclusiv calciu, fosfor, potasiu, acid folic, magneziu si fier. Calciul si fosforul joaca un rol vital in sanatatea oaselor. Potasiul actioneaza impreuna cu sodiul pentru a mentine o tensiune arteriala sanatoasa. Acidul folic este o vitamina B, adesea asociata cu sanatatea sarcinii. El este necesar pentru producerea si intretinerea celulor noi. Magneziul are mai multe scopuri in organism: sustine functiile musculare si nervoase, mentine sistemul imunitar, se ingrijeste de sanatatea oaselor si a tensiunii arteriale si ajuta la metabolizarea energiei. Fierul este o parte importanta a proteinelor de transport de oxigen in sange si promoveaza dezvoltarea sanatoasa a celulelor. 4. O alternativa vegetarian Fasolea este o leguma, dar contine proteine valoroase, adesea asociate cu cele din carne. Acest lucru face din ele o alternativa la carne pentru vegetarieni sau pentru cei care vor sa limiteze aportul de produse de origine animala. Fasolea este un substitut sanatos si pentru inima. Ea nu contine colesterol sau grasimi saturate si are in general o cantitate limitata de grasimi. 5. Fasolea este un produs alimentar sanatos si comod. In timp ce fasolea uscata face parte din recomandarile sanatoase, uneori nu este foarte convenabila daca ai o viata ocupata, pentru ca iti trebuie un timp relativ mare pentru a o gati. Din fericire, si conservele de fasole sunt o alternativa sanatoasa. Ele pot fi adaugate direct din cutie intr-o salata de-a dreptul delicioasa. Zdrobeste fasolea fiarta si amestec-o cu sos de salsa pentru un aperitiv gustos. Cand folosesti fasolea din conserva insa, asigura-te ca acorzi atentie etichetei nutritionale. Acest lucru iti va permite sa indentifici ingredientele ascunse sau excesul de sodiu care nu e foarte bun pentru sanatatea ta. Sursa: www.csid.ro ShareTweet