Leguma care poate vindeca diabetul in doar 28 de zile. Cum trebuie consumata

O planta nu foarte des consumata are capacitatea de a ameliora unele afectiuni grave precum diabetul. In urma unui studiu, cercetatorii au descoperit ca planta numita "bama" poate reduce semnificativ nivelul glucozei din sange in doar 28 de zile. Acest efect benefic s-ar datora continutului ridicat de fibre al bamei, potrivit healthyandnaturalworld.com. De asemenea, bama nu contine grasimi saturate si nici colesterol si este o sursa bogata de vitamina C, ceea ce ajuta la imbunatatirea sistemului imunitar.Bama este un aliat de nadejde si in curele de slabire, intrucat contine foarte putine calorii – doar 33 la 100 de grame – si este bogata in vitamine si minerale.Este bine sa mananci fructele de bama proasp ...