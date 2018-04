Legumele s-au scumpit. Anul acesta, cel mai sarac cos pascal sare de 150 de lei!

Preţul unui coş cu alimente pentru sărbătorile pascale din acest an se ridică la aproximativ 150 -200 de lei. Coşul include câte puţin din tot ceea ce românii pun pe masă de Paşte. De la miel, legume, băuturi, sucuri, cozonac, pască şi dulciuri pentru copii.Un kilogram de miel poate fi cumpărat la 27 de lei, iar cei care nu consumă carne de miel pot opta pentru cea de porc, care are preţuri între 13 şi 15 lei/kg, pulpă porc - 13 lei, cotlet porc fără os - 16 lei sau pulpe de pui la 13 lei/kg. Vopseaua de ouă o puteţi achiziţiona cu 50 bani plicul sau ofertă cutie patru culori – roşu, verde, galben şi albastru. Cozonacul are preţuri cuprinse între 15 -40 de lei, pască, cu brânză şi stafide, 650 gr – 18 -20 lei, pască cu cremă de ciocolată, 600 gr – 22 lei.Preţul vinului de 750 ml variază între 13 şi 60 lei, o sticlă cu apă la 2 litri are preţ de pornire de la 3 lei, berea la bax de şase doze între 15 şi 19 lei, iar sucurile la sticlă de 2 litri costă aproximativ 6 lei. Un coş cu dulciuri care include un iepuraş de ciocolată costă 19 lei. Preţul legumelor au crescut în ultima perioadă. Legătura de ceapă verde costă 2 lei, cea de ridichi tot 2 lei, roşii 5 lei/kg, ardei roşu 11 lei/kg, ardei gras 9.50 lei, cartofi albi noi - 2.99 lei/kg, cartofi roşii - 1.39 lei/kg.