Leonardo Badea, presedintele ASF: Asistam la o dinamica pozitiva a sectorului de asigurari

In 2018, comparativ cu anul precedent, prima medie RCA anualizata, a scazut cu aproximativ 12% (ajungand la suma de 612 lei). Exprimat in unitati anuale (pentru a tine seama de durata diferita a politelor), numarul de contracte RCA incheiate pana la 31 decembrie 2018 a fost in crestere cu 11% fata de aceeasi perioada a anului anterior ( 5.873.613 contracte) Pe ansamblul pietei asigurarilor de locuinte (obligatorii si facultative), in anul 2018 s-a consemnat o crestere a primelor brute subscrise de aproximativ 4% comparativ cu anul precedent, iar valoarea indemnizatiilor brute platite s-a diminuat cu 13%. Subscrierile aferente asigurarilor facultative de locuinte, pe parcursul anulu ...