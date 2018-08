Leonardo Di Caprio, anunț pentru fani - Actorul va investi intr-o linie de incaltaminte

Actorul Leonardo Di Caprio a anunţat pe Twitter că va investi într-o linie de încălţăminte eco-friendly, Allbirds, potrivit The Hollywood Reporter.

"Sunt mândru să fiu investitor la Allbirds, o companie dedicată creării unui viitor mai durabil prin dezvoltarea materialelor noi şi fiind un model pentru industria de încălţăminte", a scris actorul pe Twitter.

Allbirds, o companie profitabilă care face pantofi, a anunţat în acelaşi timp că va folosi trestie de zahăr în loc de materie primă din plastic. O pereche de Sugar Zeffers costă 35 de dolari.

Di Caprio, ambasador pentru pace al Naţiunilor Unite, a declarat într-un comunicat: "Ca să creezi produse durabile de consum cere o angajare solidă din partea companiilor care înţeleg rolul pe care îl au în a ajuta la rezolvarea crizei de mediu. Allbirds se află în prim-plan pentru a dezvolta materiale care servesc ca model în industria de încălţăminte".

Di Caprio se foloseşte de faima şi averea sa pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice prin Fundaţia "Leonardo Di Caprio", prin care a donat 80 de milioane de dolari din 1998, inclusiv un grant de 20 de milioane de dolari pentru 100 de organizaţii de mediu în 2017.

Actorul din "Blood Diamond" a susţinut public Vrai & Oro, un brand de bijuterii care creează diamante în laborator, investeşte în compania Beyond Meat, care foloseşte o pastă vegetală în loc de carne pentru vegani; conduce o Toyota Prius, şi construieşte un resort eco-friendly pe o insulă privată în Belize.

Chiar şi în meseria lui, Di Caprio se foloseşte de statutul lui pentru a crea documentare pe probleme de mediu, producând "A Plastic Ocean", "Before the Flood", "The Ivory Game", "Cowspiracy: The Sustainability Secret" şi următorul "Captain Planet".