Les Films de Cannes à Bucarest a debutat cu proiectia `Todos lo saben`. Farhadi: Nu voiam sa fie un film turistic

Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest, ajuns la a noua ediţie, a debutat vineri seară cu proiecţia „Todos lo saben”, în prezenţa cineastului iranian Asghar Farhadi, film care a deschis şi evenimentul de pe Croazetă din acest an.

Proiecţia flmului a avut loc la Cinema Pro. Regizorul, premiat de două ori cu Oscar (pentru „A Separation” şi „The Salesman”), a salutat publicul înainte de prezentarea lungmetrajului, iar după încheierea lui, a participat la o sesiune de întrebări şi răspunsuri.

Filmat într-o localitate din apropierea Madridului, „Todos lo saben” - proiect care a fost în vizorul cineastului timp de aproximativ 15 ani - este o dramă de familie. În plus, este primul film de limbă spaniolă al iranianului.

„Este dificil pentru că nu ştii limba, nu cunoşti cultura. Pentru mine a fost o provocare acest film, să fac un film într-o altă ţară. Dar nu vreau să fac asta toată viaţa. Fac majoritatea filmelor mele în ţara mea şi, uneori, merg în afară”, a explicat Asghar Farhadi. „A fost un mare test pentru mine să lucrez în afara Iranului, dar mi-a plăcut. Am ajuns la concluzia că oamenii seamănă foarte mult, chiar dacă vin din culturi diferite”.

Inspirat de un eveniment petrecut în Spania în urmă cu 15 ani, dispariţia unei fetiţe, Farhadi a gândit că „dacă vreodată voi face un film despre asta, vreau să îl filmez aici”.

A revenit în ţara iberică de mai multe ori, a constatat că poporul spaniol este foarte asemănător cu cel iranian şi a decis să lucreze, între alţii, cu patru actori hispanici celebri - Penelope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin şi Inma Cuesta - pentru acest lungmetraj.

„A fost una dintre cele mai plăcute experienţe pe care le-am avut. Au venit cu o altă energie şi am făcut un alt fel de film. Am discutat cu ei cu cinci ani înainte de filmări, ne-am întâlnit, am discutat. Am locuit în Madrid aproximativ un an şi jumătate şi am fost aproape ca o familie. Era foarte important pentru mine ca oamenii care văd filmul să nu îşi dea seama că este vorba despre un regizor iranian. Dorinţa mea a fost ca atunci când merg în Spania să fac acest film să nu fie un film turistic. Abordarea este asemănătoare cu cea a filmelor pe care le-am făcut. Nu am vrut să fiu precum Wikipedia despre Iran”.

A studiat accente din limba spaniolă şi a abordat încă o dată relaţiile interumane şi neîncrederea. „Consider că astăzi avem foarte multe cuvinte pentru a putea relaţiona, dar, de la zi la zi, ne distanţăm tot mai mult. E un paradox: cu cât discutăm mai mult, cu atât distanţa este mai mare”.

Farhadi consideră că „Todos lo saben” este un film universal valabil. Cazul prezentat aici poate fi întâlnit în orice altă ţară. Totuşi, cineastul admite că nu multe culturi se aseamănă. Dacă spaniolii şi iranienii sunt centraţi pe familie şi istoria personală, americanii nu.

„Comportamentul lor îmi părea cunoscut. Era ca al iranienilor. Noi, în Iran, vorbim foarte mult despre trecut, la fel şi în Spania. Dar în America nu am văzut asta”.

„Todos lo saben” spune povestea Laurei (Cruz), care călătoreşte din Argentina împreună cu copiii ei în satul natal din Spania. Viaţa ei şi a întregii familii este afectată acolo de un eveniment dramatic. Darin interpretează rolul soţului argentinian, în timp ce Bardem este iubitul pe care l-a avut până urmă cu mai bine de zece ani.

Cineastul Cristian Mungiu a găzduit gala de deschidere a Les Films de Cannes à Bucarest, prezentând cele mai importante evenimente incluse în program şi invitaţii.

Les Films de Cannes à Bucarest 2018 are loc între 19 şi 28 octombrie, în mai multe spaţii din Bucureşti (Cinema Pro, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Ţăranului, Cinemateca Union şi Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City), dar şi în alte şapte oraşe din ţară - Timişoara, Arad, Cluj-Napoca, Iaşi, Braşov, Oradea şi Suceava.

Regizorul mexican Carlos Reygadas, cunoscut pentru „Batalla en el cielo” (2005) şi „Post Tenebras Lux” (2012), este invitatul de onoare al ediţiei din acest an. Retrospectiva Carlos Reygadas va fi prezentată în festival în cadrul secţiunii speciale Focus Mexic. În cadrul acesteia, „Our Time/ Nuestro tiempo”, lansat la Festivalul de Film de la Veneţia, va fi proiectat la Bucureşti pe 21 octombrie.

Reygadas va participa şi la ediţii din ţară a Les Films de Cannes, la Timişoara, Cluj-Napoca şi Iaşi.

Cineaştii Guillaume Nicloux („Les Confins du monde”), Zsófia Szilágyi („One Day”), Jean-Bernard Marlin („Shéhérazade”) şi Marta Bergman („Seule à mon mariage”) se vor întâlni, de asemenea, cu publicul.

Filmele recompensate anul acesta cu Ursul de Aur (Berlinală), Palme d'Or (Cannes) şi Leul de Aur (Veneţia) vor fi prezentate la cea de noua ediţie a festivalului - „Touch Me Not/ Nu mă atinge-mă”, de Adina Pintilie, „Shoplifters”, de Hirokazu Kore-eda, şi „Roma”, de Alfonso Cuarón.

Un punct important al ediţiei din acest an este reprezentat de integrala Lucian Pintilie, care va avea loc la Cinema Muzeul Ţăranului şi Cinemateca Union.

Biletele pentru proiecţiile din cadrul Les Films de Cannes à Bucarest 2018 pot fi cumpărate de pe Eventbook.ro. Programul complet poate fi consultat pe filmedefestival.ro.