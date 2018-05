Leul se apreciaza spectaculos. Euro scade la cea mai mica valoare din 5 februarie

Lei si euro google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6397 lei/euro, in scadere cu 0,12% fata de nivelul atins miercuri, acesta fiind cel mai mic nivel din februarie pana in prezent. Joi, euro a atins cel mai scazut nivel din 5 februarie, cand a fost 4,6347 lei, scrie News.ro. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 3,9170 lei la 3,9065 lei. Cursul francului elvetian a scazut de la 3,9057 lei la 3,8942 lei. Pe de alta parte, indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,75%, cel mai mare nivel din octombrie 2014. BNR a anuntat, luni, ...