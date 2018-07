Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre, a castigat Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei

Lewis Hamilton google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua victorie pentru Lewis Hamilton, pilotul britanic de la Mercedes, la marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, desfasurat duminica pe circuitul Hungaroring de langa Budapesta. Hamilton, plecat din pole position, a controlat cursa de la un capat la altul, incheind cele 70 de tururi de pista (306, 63 km) in 1h 37min. 16sec. 427/1000. El l-a devansat cu 17sec.123/1000 pe principalul sau rival in lupta pentru titlu in acest sezon, germanul Sebastian Vettel, si cu 29sec.101/1000 pe coechipierul acestuia de la Ferrari, finlandezul Kimi Raikkonen. Vettel, care a abandonat in cursa precedenta, desfasurata in Germania, a avut emotii si de aceasta data, insa a ramas pe pista pana la final, in ciuda unui acr ...