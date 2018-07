Lewis Hamilton (Mercedes) s-a impus in Marele Premiu al Germaniei de Formula 1. A luat startul din pozitia a 14-a

Lewis Hamilton google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pilotul britanic Lewis Hamilton a castigat duminica Marele Premiu al Germaniei, a 11-a cursa a sezonului de Formula 1 disputata pe circuitul de la Hockenheim, dupa ce a luat startul din pozitia a 14-a, relateaza AFP. Campionul mondial en titre a obtinut al 67-lea succes din cariera sa si a revenit pe primul loc in clasamentul pilotilor, cu un avans de 17 puncte fata de Sebastian Vettel. Hamilton a fost urmat in clasament de finlandezii Valtteri Bottas (Mercedes) si Kimi Raikkonen (Ferrari). Hamilton, care a facut o excelenta cursa de recuperare, a profitat in special de abandonul germanului Sebastian Vettel, care a iesit in decor in turul 52 din cele 67 prevazute, cand era lider. Pe o pista umeda, far ...