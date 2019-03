Lia Olguța Vasilescu, DEZLANȚUITA la adresa lui Iohannis, pe tema pensiilor: 'Vrea sa sperie. Ii recomand sa calculeze'

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, susține că președintele Klaus Iohannis vrea să sperie pensionarii fără motiv, dar și că acesta contestă din rea voință OUG 114, care ar fi nu doar o ordonanță legală, ci și una făcută spre binele românilor.

"Președintele a întârziat bugetul cât a putut de mult. Azi l-a promulagt că era obligat. Avizul CSAT a venit în decembrie, apoi a contestat bugetul. Aș vrea să mă leg de faptul că vrea să sperie pensionarii. Programul s-a respectat matematic, am eliminat CASS pentru pensiile mai mici de 2.000 de lei. Îi recomand să calculeze o pensie. O să constate că pe toate măsurile pe care le-am promovat este o creștere. (...)

Am observat că se ia de OUG 114. Din punctul nostru de vedere este foarte bună pentru că vedem că toate majorările pe care noi le-am făcut la pensii și salarii nu se regăsesc în buzunarele oamenilor pentru că unii profită. Noi am mers pe prevederile legii și am plafonat prețurile", susține Lia Olguța Vasilescu.