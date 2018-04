Lia Olguța Vasilescu explica diferența dintre Laura Codruța Kovesi și Klaus Iohannis: 'Ea are sporuri'

Lia Olguța Vasilescu a vorbit, la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, duminică seara, că șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, câștigă mai mult decât președintele României, Klaus Iohannis, și a spus și motivul.

”Dacă va apărea stenograma discuției, veți observa că ne-am înțeles foarte bine la discuțiile pe legea salarizării. I-am prezentat un dosar cu fluturași din toate zonele sectorului bugetar. L-am lăsat la Cotroceni. Erau fluturași din 2016, din decembrie 2017 și din ianuarie 2018. Mi-a făcut impresia că știa bine principiile legii salarizării și era de acord cu ele. A vrut să arate că simpatizează și cu cei cărora le-au scăzut salariile. Am descoperit funcționari cu salariul de la 14.000 de lei în sus.

Doamna Kovesi are un salariu mai mic decât președintele Klaus Iohannis, dar ea are sporuri, el nu are sporuri. La legea salarizării nu se mai umblă.”, a spus Lia Olguța Vasilescu.