Lia Olguța Vasilescu: Nu am votat moțiunea simpla la adresa lui Razvan Cuc. A fost o eroare tehnica

Secretarul Camerei Deputaților Lia Olguța Vasilescu, deputat PSD, a declarat, miercuri, că nu a votat pentru moțiunea simplă prin care partidele de Opoziție cereau demisia ministrului Transporturilor Răzvan Cuc, declarând că sistemul electronic de votare a avut erori tehnice, potrivit Mediafax.

"Nu, am votat contra moțiunii. Ați văzut că a dat rateuri toată ziua sistemul de vot. Cu siguranță a fost eroare. S-a blocat de mai multe ori sistemul de vot. Eu nu am altă explicație. Eu știu cum am votat", a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

Deputatul social-democrat crede că și ceilalți doi membri PSD care au fost întregistrați cu câte un vot pentru moțiune au votat împotriva acesteia.

Totodată, politicianul PSD a declarat că din moment ce liderii grupurilor parlamentare nu au semnalat o eroare cu privire la acest vot, opțiunile deputaților au fost înregistrate de Camera Deputaților.

"Asta s-a întâmplat din cauza faptului că niciun lider de grup nu a cerut după vot ca să verifice dacă s-au făcut înregistrările corecte la vot. Nu și-a dat nimeni seama că este o eroare de sistem, deși ar fi trebuit să ne gândim, pentru că sistemul a dat erori de mai multe ori toată ziua. Votul rămâne de vreme ce s-a citit în stenogramă de președintele de ședință, dacă nu este contestat de unul dintre liderii de grup imediat", a completat Vasilescu

Ea a mai spus că datorită "numărului consistent de voturi" peste voturile pentru moțiunea simplă, niciun deputat nu a contestat procedura.

"Am văzut că numărul de voturi este consistent peste voturile pentru moțiunea simplă și atunci nu și-a mai dat nimeni seama că e cazul să ceară o listă. Dacă s-ar fi cerut listă mi-aș fi dat seama și aș fi anunțat imediat că e o eroare", a susținut deputatul PSD.

Citește și: Instanța Supremă a rămas în pronunțare, după Laura Codruța Kovesi a contestat măsura controlului judiciar

Deputații PSD Lia Olguța Vasilescu, Nicușor Halici și Damian Florea au votat pentru moțiunea simplă prin care partidele de Opoziție cereau demisia ministrului Transporturilor Răzvan Cuc, intitulată „Mandatul ministrului Cuc cu numărul trei, este unul de nota 3”, potrivit rezultatului votului electronic, afișat pe site-ul Camerei Deputaților.

Aceștia au fost singurii deputați PSD care au votat cu „da”, din totalul de 120 de parlamentari ai partidului condus de Liviu Dragnea care au votat la moțiunea simplă. Un număr de 117 deputați ai PSD au votat „nu” la moțiunea prin care Opoziția cerea demisia ministrului Transporturilor.

Lia Olguța Vasilescu este consilierul premierului Viorica Dăncilă pe domeniul Transporturilor și purtătorul de cuvânt al PSD. Anul trecut, în urma unei remanieri Guvernului PSD, Olguța Vasilescu a fost propusă pentru portofoliul Transporturilor, dar a fost refuzată de președintele Klaus Iohannis.

Totodată, din grupul total al deputaților PNL, 68 la număr, au votat fost prezenți doar 52, iar 51 de liberali au votat cu „pentru” moțiunea simplă. De asemenea, de la grupul USR al Camerei Deputaților care numără în total 27 de membrii, au votat „da” 22 de parlamentari USR.

Camera Deputaților a respins miercuri, cu 148 voturi „împotrivă”, 93 „pentru” și 5 abțineri, moțiunea simplă prin care PNL și USR cereau demisia lui Răzvan Cuc de la portofoliul Transporturi.

Răzvan Cuc a fost numit în funcția de ministru al Transporturilor în urmă cu o lună. Acesta a depus jurământul de învestitură la Cotroceni pe 22 februarie.