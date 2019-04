Lia Olguța Vasilescu s-a APRINS pe tema pensiilor militarilor: 'Pe Adrian Țuțuianu il mananca pielea și vrea sa fie scarpinat'

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu lansează dur la un comuniat de presă emis de senatorul Adrian Țuțuianu, trecut recent la PRO România. Vasilescu susține că nu are nicio implicare în scandalul pensiilor militarilor, subiect pe care nu a făcut modificări din calitatea de ministru al Muncii.

"Pe Adrian Țuțuianu îl mănâncă pielea și vrea sa fie scărpinat. Azi a născocit un comunicat de presa in care ma acuza pentru apariția OUG 59/2017 care a plafonat pensiile militarilor. Domnul Țuțuianu uită ca ministrul muncii nu avea atribuții pe pensiile militare și a contrasemnat ordonanta doar pentru că aceasta se referea și la pensii plătite prin Casa Naționala a Pensiilor Publice. Partea cu militarii ii revenea domnului Tutuianu, pe atunci ministru al Apărării, care avea in subordine Casa sectorială pentru pensii militare, iar pentru partea din oug referitoare la pensiile militare a semnat chiar el și nimeni altcineva. Da! O implicare, mare chiar, am avut in ceea ce ii privește pe militari, la aceasta oug.

Domnul Țuțuianu a venit la guvern, foarte revoluționar, și a cerut ca pensiile militare sa se calculeze la 45 la suta din ultimele solde, nu la 85 la suta, cât a fost și a rămas. M-am opus și eu și ceilalți, martori in viața, spunând ca e o prostie sa le tăiem pensiile militarilor, noi, cei care am promis ca nu tăiem nicio pensie. Argumentul domnului Țuțuianu a fost ca îl enervează generalii care au fost prin minister și au pensii prea mari fata de cât au muncit. Apoi, când s-a publicat oug 59/2017, ca orice “bărbat adevărat”, a refuzat sa își asume semnătura de ministru, rămânând sa comunic public doar eu ordonanța, inclusiv pe partea de pensii militare, cu care nu aveam nicio legătura.

Tot domnul Țuțuianu, când eram ministru, ma interpela săptămânal pe Legea salarizării, de care văd ca se leagă și acum. Ii reaminteam săptămânal ca este semnatar al legii respective și ca existau legi de modificare a acesteia chiar in comisia parlamentara din care făcea parte.Se pare ca nu citea și răspunsurile, pentru ca săptămâna următoare revenea cu alta interpelare, pe aceeași tema, ajungând de batjocura angajaților ministerului care ii formulau răspunsurile. Plină politica asta de “bărbați” care își asumă propriile decizii și semnături... Halal!", scrie Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.