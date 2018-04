Lia Olguta Vasilescu a anuntat ce se intampla cu Legea Pensiilor si punctul de pensie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a facut noi precizari despre pensii si Legea Pensiilor, precizand ca aceasta initiativa legislativa ar putea sa fie transmisa Parlamentului in aceasta sesiune, ulterior sa stea o luna in dezbatere publica. „Eu sper ca in aceasta sesiune parlamentara o transmitem Parlamentului (Legea pensiilor – n. r.). Sigur, va avea o perioada de macar o luna de dezbatere publica, insa as vrea sa va spun ca ea in campanie electorala nu a fost prezentata ca si modificare legislativa. Noi nu am defilat in campania electorala cu noua Lege a pensiilor, asa cum gresit se tot spune. Am spus in campanie electorala ca vom creste punctul de pensie de la 871 de lei, cat era in decembrie 2016, pana la ...