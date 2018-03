Lia Olguta Vasilescu, anunt de maxima importanta! Ultimele modificari la Legea salarizarii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a vorbit la ”Exces de Putere” despre cele mai recente schimbari salariale si din domeniul contributiilor. ”In sistemul sanitar am facut toate aceste modificari dupa cum este scris in programul de guvernare. La ora actuala suntem peste media europeana. In legea salarizarii, la absolut toate categoriile de bugetari sunt cresteri. Este adevarat, vor ajunge la aceste salarii in 2022, cand legea va fi implinita, ca sa spun asa, pana atunci cresterile vor fi etapizate. A fost acel transfer al contributiilor, dar de anul viitor se va creste pe diferenta, cresterile mari vor fi la cei cu salarii mai mici” a spus ministrul. Despre scaderile salariale intalnite in practica: ...