Lia Olguta Vasilescu, anunt de ultima ora pentru romani: “Are toate drepturile ca orice salariat”

Vesti extraordinare pentru romanii care lucreaza pe calculator. Proiectul de lege care reglementeaza activitatea de telemunca, care permite oricarei persoane care lucreaza pe calculator sa faca acest lucru de acasa, a fost adoptat de Camera Deputatilor.

Ministrul Muncii a declarat ca in aceste cazuri, ITM poate face verificari la domiciliu.

„Poiectul de Lege privind reglementarea activitatii de munca la domiciliu este un proiect foarte popular in Japonia. Legislatia din Japonia a stat la baza legislatiei din Romania.

Am adoptat in Camera Deputatilor, care este for decizional, si noi aceasta lege care a fost gandita de Guvernul Romaniei si care se afla in programul de guvernare.

Practic, orice persoana care lucreaza de pe calculator poate sa o faca de acum inainte de acasa. Este pontat ca orice alta persoana care ar fi la serviciu, are contractul introdus in Revisal, are toate drepturile ca orice salariat, doar ca lucreaza de acasa”, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

Angajatul are drepturi care orice alt salariat, este inregistrat in Revisal

Ministrul Muncii a afirmat ca ITM poate sa verifice daca se respecta normele de securitate in munca, precizand ca „domiciliul se transforma intr-un fel de birou”.

„Angajatorul trebuie sa verifice daca se respecta acasa toate normele de securitate de munca si Inspectoratele Teritoriale de Munca pot sa faca verificari.

Practic, domiciliul se transforma intr-un fel de birou. Este exact ca si cum ai lucra intr-un birou, la angajator, doar ca o faci de acasa.

ITM poate sa verifice daca se respecta normele de securitate in munca”, a precizat Lia Olguta Vasilescu, potrivit Mediafax.

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a reluat luni, intr-o discutie cu usile inchise, posibilitatea renuntarii la Pilonul II, pensii private obligatorii.

Ministrul considera ca infiintarea acestuia nu a fost o decizie buna, pentru ca privatii nu vor mari pensiile, pe cand statul o va face. Ministrul a amintit ca PSD le-a crescut pensiile, pe cand Basescu le-a taiat.

“In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri sa opteze pentru Pilonul I sau II. Eu va spun punctul meu de vedere: nu este foarte bine ce s-a intamplat!

Eu am optat doar pentru pilonul I de pensii si cred ca e cel mai bun lucru

Intotdeauna Statul va veni sa completeze pensiile pe cand in momentul in care discuti cu niste privati, situatia se pune altfel!”, a declarat ministrul Muncii, potrivit unor surse citate de Hotnews.ro.

Olguta Vasilescu a participat luni la sediul Institutului National de Statistica (INS), la o reuniune cu persoanele varstnice.

Ministrul Muncii a reluat astfel ideea vehiculata anul trecut de fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, potrivit caruia Pilonul II de pensii va disparea pana la sfarsitul lui 2017, urmand sa ramana doar Pilonul I si III (Pilonul de pensii private facultative).

