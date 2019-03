Lia Olguta Vasilescu, atac DUR la adresa lui Ludovic Orban in contextul scandalului "nunta in Post"

Claudiu Manda si Lia Olguta Vasilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lia Olguta Vasilescu a respins acuzatiile lui Ludovic Orban, spunand ca s-a cununat religios inainte de inceperea Postului si ca a intrebat daca e vreo problema cu petrecerea, raspunsul fiind negativ. ”Mi se pare mai mult decat penibil ca presedinte de partid sa vorbesti despre nunta a doi parlamentari din partidul advers cu aceeasi tonalitate cu care ne anunta in urma cu niste ani cine este generalul. El minte cu nerusinare pentru noi cununia religioasa am facut-o in 24 februarie, inainte sa intram in post. Am intrebat daca este vreo problema sa facem petrecea in post si ni s-a zis ca nu este nicio problema. Astazi vedem un mesaj de ura impotriva unei familii care a ...