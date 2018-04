Lia Olguta Vasilescu, despre intalnirea de astazi de la Cotroceni si despre cresterile salariale: "Nu vad motivul pentru care am avut astazi aceasta discutie"

Lia Olguta Vasilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La Cotroceni a fost o intalnire cu scantei, la care au participat premierul Viorica Dancila si Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Discutiile s-au incheiat cu un comunicat de la Cotroceni, in care Administratia Prezidentiala a sustinut ca Iohannis le-a apostrofat pe cele doua pentru modul in care au evoluat salariile romanilor. ”Din punctul meu de vedere a fost o discutie cordiala, constructiva. S-a discutat ce se intampla cu Legea salarizarii, am prezentat mii de fluturasi, dupa transferul contributiilor, de unde reiesea ca salariile au crescut in sistemul bugetar, cu exceptia celor cu venituri foarte mari, unde au fost scaderi” Vezi si: Viorica Dancila, ”uimita&rdq ...