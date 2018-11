Lia Olguta Vasilescu, despre salariile din Romania din 2019: "Se creste la bugetari cu 25%"

Lia Olguta Vasilescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a facut noi precizari in aceasta seara, la Antena 3, despre ce se va intampla cu salariile din 2019. „In fiecare an, incepand cu 2019 pana in 2022 se creste la bugetari cu 25%. Au fost multe confuzii. Este 25% din diferenta. Se va da in fiecare an. In ceea ce priveste Educatia, Medicina si Educatia au fost prioritate, medicii nu vor mai avea cresteri in 2019, Educatia a avut o crestere de 25% raportat la salariul de anul trecut. Lor diferenta pana in 2022 este mica. Tot ce veti vedea pe aceste tabele sunt salariile de baza, care trebuie sa se adauge sporul”, a declarat Vasilescu. Vezi si: Vouchere de vacanta 2019. Ce valoare vor ave ...