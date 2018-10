Lia Olguta Vasilescu, dupa adoptarea Legii pensiilor: "Nicio pensie nu va scadea dupa recalculare"

Lia Olguta Vasilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul a adoptat, miercuri, in sedinta, noul proiect al Legii Pensiilor, documentul avand si avizul Consiliului Economic si Social. ”Proiectul de lege prevede cresteri etapizate ale punctului de pensie, pana in anul 2021, dupa cum urmeaza: in anul 2019, 1265 de lei, in anul 2020, 1775 de lei, iar in 2021, 1875, adica suma aferenta VPR nou introdus 75 de lei, la care se adauga majorarea de 10% aferenta sporurilor, acordului global si altor drepturi de natura salariala pentru care s-au platit contributii (...) Nicio pensie nu va scadea dupa recalculare. Nu se modifica varsta standard de pensionare si nici stagiul de cotizare", a declarat ministrul Muncii, dupa sedinta de Guvern. Vezi ...