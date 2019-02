Lia Olguta Vasilescu, dupa ce Kovesi a fost citata ca suspect la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie: „Am trait s-o vad si pe-asta!„

Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a comentat, miercuri seara, pe pagina de Facebook, situatia Laurei Codruta Kovesi care a anuntat ca a fost citata la Sectia de ancheta a magistratilor.

Am trait s-o vad si pe-asta! Laura Codruta Kovesi se plange ca e abuzata de „statul de drept”! Cand? Exact cand isi facea campanie sa devina procuror sef european… Pe bune? Sa le spuna asta celor care au fost acuzati fix in campanie electorala! Pai sa aiba incredere in Justitie, zic! Ca parca asa era slagarul „penalilor”… Si, ca sa lucram cu materialul clientului, „niste penaaaaali, vor sa conduca tara!” Bine, in speta de fata, chiar Europa! Sau „in politica nu exista prezumtia de nevinovatie (ea fiind sustinuta politic de grupul PPE), iar persoanele asupra carora planeaza suspiciuni rezonabile trebuie sa faca un pas lateral’.

Am citat corect, nu? P.S. Si pe mine m-ai chemat tot ca „suspect”. Noroc ca, de la cazul meu, s-au mai schimbat metodele!

Laura Codruta Kovesi a anuntat, miercuri seara, la Europa FM, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, avand calitatea de suspect intr-un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.

Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie a spus ca aceasta citatie vine in momentul in care ea se pregateste sa sustina interviul pentru functia de procuror-sef european.

