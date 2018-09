Lia Olguta Vasilescu: "Gruparea anti-Dragnea are sanse mici sa invinga"

Lia Olguta Vasilescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, in aceasta seara, ca gruparea anti-Dragnea din PSD are sanse mici sa castige, iar „toate rufele murdare trebuie sa le spalam in CEx si sa iesim de acolo cu o solutie agreata”. Intrebata daca Liviu Dragnea ar trebui sa-si dea demisia, Vasilescu a raspuns ca „este o decizie pe care trebuie sa o ia dumnealui”. „Hai sa ne gandim ce se intampla si dupa”, a adaugat ea, apreciind ca riscul pierderii guvernarii in urma acestui scandal sunt mari. Vezi si: Gabriela Firea este pupaza de serviciu a lui Iohannis. Opiniei publice aproape ca ii este scarba sa mai vada femei in politica Vasilescu a adauga ...