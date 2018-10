Lia Olguta Vasilescu ii lanseaza o provocare lui Basescu. 'Nu doar ca minte, dar demonstreaza si ca nu cunoaste legea pe care a girat-o'

Lia Olguţa Vasilescu răspunde la atacul lansat sâmbătă seara, la România TV, de Traian Băsescu. Fostul preşedinte a criticat legea pensiilor,susţinând că „a fost furat” de ministrul Muncii. Vasilescu îl provoacă pe Băsescu să spună cum a evoluat pensia sa din 2016 până în prezent.

"M-am convins încă o data ca Traian Basescu NU CUNOAȘTE LEGEA PENSIILOR GIRATA DE EL ÎNSUȘI. Face niște calcule din care reiese ca 'statul l-a furat' atunci când nu i-a actualizat rata inflației in 2017. Pai, conform legii lui, rata inflației luată in calcul la pensia din 2017 este ultima raportata de INS, adică cea din 2016, adică zero. Pe principiul legii lui, pensiile nu ar fi trebuit sa crească in 2017, deși guvernarea PSD le-a majorat de doua ori prin creșterea punctului, de la 871 la 917 și de la 917 la 1000, și a eliminat contribuțiile plus impozitul de 16 la suta de la pensiile sub 2000 lei, in timp ce la cele peste 2000 l-a scăzut de la 16 la 10 la suta. Așadar, Traian Basescu nu doar ca minte, dar demonstrează și ca nu cunoaște legea pe care a girat-o și ca uita ca atunci când nu a putut tăia pensiile cum își dorea, fiindcă CCR nu a fost de acord, a impozitat pensiile și tot le-a scăzut. Toate taxele și impozitele puse pe pensii de Basescu au fost eliminate de guvernarea PSD! Îl conjur pe Traian Basescu sa spună cât este pensia lui pe contributivitate! Cât era in 2016 și cât este acum! Ca sa vedem 'cât l-a furat statul' de când e PSD la guvernare!", scrie Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

„Mie pe legea lui Olguța mi-a crescut pensia cu 600 de lei. Deci la o pensie de 1.000 de lei, ea mi-a dat 600 de lei și eu trebuia să iau 1080 de lei. Deci m-a furat cu 480 de lei și vin aici tot felul de lideri de pensionari, în general de la militari și aplaudă, că ei sunt cu pensii speciale”, a precizat Băsescu, sâmbătă seara.

