Lia Olguta Vasilescu, replica dupa ce Iohannis a criticat PSD: ''Autostrazile nu le avem daca stam degeaba, asa cum sta presedintele de patru ani de zile''

olguta vasilescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lia Olguta Vasilescu, fostul ministru al Muncii, a avut o replica la atacurile presedintelui Iohannis la adresa PSD privind bugetul de stat. "Autostrazile nu le avem daca stam degeaba, asa cum sta presedintele de patru ani de zile. El in loc sa indemne oamenii sa munceasca ne anunta ca sta, care e starea lui naturala. In aceste momente, ministrul Cuc e la Bacau unde incep lucrarile la autostrada Moldovei. Cei care vor austostrada, trebuie sa afle ca astazi incep lucrarile. Eu cred ca atsta trebuie sa fie stirea zilei", a spus Lia Olguta Vasilescu. Klaus Iohannis a facut o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, in legatura cu bugetul pe anul 2019. Presedintele i-a criticat pe cei din PSD ...