Lia Olguta Vasilescu rupe tacerea! Acuze grave la adresa lui Klaus Iohannis

Lia Olguta Vasilescu si Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, reactioneaza dur la criticile presedintelui Iohannis pe tema politicii salariale. Aceasta sustine ca in discutia de la Cotroceni, Klaus Iohannis nu a formulat aceleasi critici si ii cere presedintelui sa publice stenograma discutiilor. "Klaus Johannis despre legea salarizarii si discutiile, de la Cotroceni, la care am participat impreuna cu premierul Dancila: “E adevarat ca, cel putin in public, avem abordari diferite”. Exact! In discutii private avem aceeasi abordare. Nu-i asa, domnule presedinte? De ce nu prezentati Stenograma discutiei de la Cotroceni? Sa se vada exact cat de “diferit” gandim vis-a-vis de ...