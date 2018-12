Lia Olguta Vasilescu vede o "lovitura de parlament" cu sprijinul DNA si al presedintelui

Lia Olguta Vasilescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lia Olguta Vasilescu sustine ca ceea ce s-a petrecut, miercuri, in Parlament, ar fi fost o actiune coordonata, la care ar fi participat forte din exteriorul Parlamentului, cum ar fi DNA. Vasilescu a relatat chiar un episod in care un deputat liberal i-ar fi spus vicepresedintelui Florin Iordache sa se ridice si i-a intins telefonul mobil, sa vorbeasca cu presedintele Klaus Iohannis. Liberalul vizat neaga incidentul. Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu a declarat ca Opozitia n-a castigat nimic si nu se poate vorbi despre debarcarea liderilor social-democrati ai Camerei, in frunte cu Liviu Dragnea. "Ceea ce s-a intamplat este fara precedent, se spune clar in regulament ca doar grupulu care l ...