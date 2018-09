Lia Olguta Vasilescu: "Voi fi chemata la DNA"

Lia Olguta Vasilescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, declara ca va fi chemata la Directia Nationala Anticoruptie, fiind vizata intr-un nou dosar. „Exista un denunt ca nu am asfaltat strada unui cetatean care si-a construit casa in camp. Pentru asta voi da o declaratie probabil. Voi fi chemata la DNA, am vorbit cu un procuror care mi-a spus ca mai are niste dosare in lucru printre care si asta”, a spus ministrul, luni seara, la Antena 3. Vezi si: Breaking news! Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a fost filata in casa! „Am informatii ca voi fi chemata din nou la DNA. Toate spetele sunt absolut idioate. Eu ma gandesc cate scoli as fi putut sa construiesc in Craiova cu banii cheltu ...