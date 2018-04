Liberalii se devoreaza intre ei! Manevere subterane in PNL! Ioan Balan si Ludovic Orban vor sa-l scoata din joc pe Benone Ardelean

nelu balan benone ardelean ludovic orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Partidul National Liberal este marcat de un razboi intern fara precedent! Probabil si din cauza faptului ca liberalii au stat in opozitie de peste 4 ani deja, in interiorul partidului au inceput tot felul de miscari de culise. Bineinteles ca in spatele acestor miscari de culise sta Ludovic Orban si unul dintre locotenentii sai fideli, suceveanul Ioan Balan. Dupa ce au incercat, fara succes, sa-l treaca pe linie moarta pe fostul senator Daniel Zamfir, mai nou victima celor doi lideri ai PNL ar urma sa fie Benone Ardelean, unul dintre cei mai influenti oameni din partid, cel care coordoneaza toate filialele din Ardeal. Enervati de faptul ca Ardelean are o imagine foarte buna, c ...