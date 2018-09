Liberalii sunt disperati! Fac plangeri pe banda rulanta pe numele lui Liviu Dragnea

Liviu Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In contextul in care PNL s-a prabusit efectiv in sondaje, avand in aceste momente sub 10%, disperarea se poate vedea pe chipurile liberalilor care incearca prin orice mijloace sa isi "faca simtita prezenta" in tara asta, insa in zadar. Spre exemplu, un deputat PNL a depus o plangere penala pe numele lui Liviu Dragnea cu scopul de a castiga putin electorat insa, aceasta incercare este in zadar. Deputatul PNL Dan Vilceanu a anuntat ca a depus o plangere penala pe numele lui Liviu Dragnea la Parchetul General, acuzandu-l pe acesta de abuz in serviciu. Vezi si: Gabriela Firea, declaratii de ultima ora! Eu ma luptam cu Basescu, iar altii taiau porcii cu statul paralel - LIVE TEXT Deputatul s ...