Liberalul Florin Catu, declaratie controversata: "Educatia si Sanatatea nu ar trebui sa fie prioritare"

Florin Catu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liberalul Florin Catu da o declaratie controversata, spunand ca Educatia si Sanatatea nu ar trebui sa fie prioritare. ”Sectorul privat trebuie sa fie principalul obiectiv in romania, nu invatamantul, nu sanatatea. Trebuie sa muncim mai mult. Romania nu-si permite azi sa stea o luna acasa, platit, in conditiile in care suntem aproape cea mai saraca tara din Europa. Un sector privat puternic aduce competitie in sectorul de stat” a spus Florin Catu pentru Adevarul. ”O sa ii spun in Senat. In Sanatate sunt extraordinar de putine investitii, sunt extrem de necesare. Daca sunt scoli unde se lucreaza pe 286, nu e lauda niciunei guvernari. Sa spui ce a spus dumnealui este o mare eroare” ...