Liberto, campioana primei editii a Cupei Liberto la minifotbal - FOTO

Timp de patru zile, cele doua terenuri sintetice din cadrul Complexului Ciric au gazduit prima editie a Cupei Liberto la minifotbal, competitie organizata de clubul Liberto si Divizia Galactica de Bahlui Iasi, sub egida Federatiei de Minifotbal din Romania. Extrem de echilibrat, turneul a fost castigat de echipa organizatoare, Liberto, dar nu fara emotii, in conditiile in care atat in faza grupelor, cat si in meciurile eliminatorii campionii s-au intrebuintat serios pentru a se impune, in doua randuri calificandu-se mai departe dupa loviturile de departajare. In finala competitiei, desfasurata duminica, Liberto s-a impus cu scorul de 2-0 (1-0) in fata formatiei Colosseum 2005, prin golurile mar ...