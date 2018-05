Librex 2018: Premiul „Mihail Kogalniceanu” pentru Editura Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, 12 mai 2018, in cadrul ceremoniei de decernare a permiilor Targului de Carte Librex (editia a XXVI-a, 9 – 13 mai 2018, Iasi, Palas Mall), Editura UAIC din Iasi a primit Premiul Mihail Kogalniceanu pentru editarea cartii stiintifice si de specialitate. Juriul a apreciat in acest fel punerea in valoare a cercetarii stiintifice desfasurate la Iasi sub auspiciile Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” prin publicarea lucrarilor de specialitate din domeniile istoriei, literelor, filosofiei, economiei, stiintelor sociale sau stiintelor exacte, destinate studentilor, cadrelor didactice, dar si publicului larg. Evidentierea programului editorial al universitatii iesene s-a facut si prin lansarile de carte ...