Liceul Militar de Marina, in asteptarea cifrei de scolarizare. Cu sediul s-a rezolvat!

Ce viitor îi așteaptă pe absolvenții militari?

Reînființarea Liceului Militar de Marină la Constanța, după cum deja se știe, a presupus numeroase permutări în structura rețelei școlare constănțene, acesta urmând să ființeze în localul Colegiului Tehnic de Marină „Al. I. Cuza“ (fost NAVROM), care, din cauza cheltuielilor pe care le presupunea întreținerea sa lunară, a fost mutat în sediul fostei Școli nr. 15. Copiii de la această școală vor fi „rânduiți“ la Școala Gimnazială nr. 37.Cât despre cămine și cantina de care dispune „bătrânul“ NAVROM, acestea au fost transferate din administrarea Liceului Tehnologic „C.A. Rosetti“ (fost SNC).Și dacă la ultima ședință de Consiliu Local s-a amânat decizia în ceea ce privește „Proiectul de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, bd. 1 Mai nr. 101, lot 1, din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al statului în vederea transmiterii în administrarea Ministerului Apărării Naționale“, ieri, acesta a fost votat în unanimitate.Așadar, urmează hotărârea de Guvern și... cifra de școlarizare, recrutarea de personal și mici renovări.Ieri, primarulse arăta extrem de încântat. „Așa cum am anunțat, am avut discuții cu absolut toți actorii implicați și mă bucur că în consens am ajuns la o decizie din care Constanța va avea de câștigat, Dobrogea va avea de câștigat și România. Din această reașezare a structurii funcționale a învățământului constănțean va rezulta un liceu NAVROM întărit și va rezulta un Liceu Militar de Marină pe care ni-l dorim de mult. Salutăm intenția Ministerului Apărării de a deschide acest centru de interes încă din toamna acestui an. Le urez spor la treabă și celor de la NAVROM, care se vor muta în casă nouă cu haine noi, cât și celor de la Ministerul Apărării, pentru a reda Constanței un liceu de elită, astfel încât toată lumea să se raporteze în ceea ce privește învățământul militar de marină așa cum e normal la Constanța“.În opinia edilului-șef, „Școala nr. 15 arată mai bine decât arată astăzi Colegiul «Alex. I. Cuza» și s-au făcut toate demersurile premergătoare acestui transfer, când, în ultima ședință, s-a aprobat transferul noilor structuri. Se așteaptă solicitarea pentru a fi alocată finanțarea necesară și sunt convins că din toamnă vor începe cursurile. Va fi necesară o acomodare pentru clasele suplimentare și pentru laboratoarele și dotările specifice. Mai problematic va fi cu reabilitarea cantinei și a căminului de la «C.A. Rosetti» și de aceea cred că doamna director se va îndrepta cu prioritate către acest aspect. În orice caz, avantajele sunt mult mai mari. Ca să nu mai spunem că sunt amplasați în buricul târgului. Orice sumă necesară o vor avea. Pe lucrări se pot face proceduri simplificate până într-un prag de 100.000 de euro. Or, ca să zugrăvești camere și să achiziționezi furnituri, nu cred că este o sumă atât de mare“.La un moment dat, fostul inspector școlar general, în mandatul căruia au apărut discuțiile legate de Liceul Militar de Marină, vorbea de o cifră de școlarizare de circa 200 de locuri pentru clasa a IX-a, cu premisa de a fi acoperite și celelalte trei niveluri de studii, prin campanii demarate în liceele constănțene, în rândul elevilor care ar dori să se transfere... în cazarmă.Cât despre viitorul absolvenților acestui liceu, considerat pepinieră pentru Academia Navală „Mircea cel Bătrân“ și Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“, reamintim că anul trecut au depus jurământul 58 de studenți, respectiv 55 de elevi viitori ofițeri și maiștri militari.