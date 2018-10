Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir din Iasi, proiect Erasmus derulat in Austria

Liceul Dimitrie Cantemir 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scoala europeana, reconfirmata in 2018, Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir Iasi este, din nou, beneficiarul unui proiect Erasmus+! In perioada 15 – 19 octombrie 2018, a avut loc in Lambach, Austria prima intalnire a proiectului Erasmus+ Creating outdoor learning locations, care a vizat un stagiu de formare pentru profesorii implicati in noul proiect al Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir”. Gazda a fost Handelsakademie Lambach des Schulvereinesam Benediktinerstift Lambach, partener in cadrul proiectului, care a organizat intalnirea in diferite locatii de tip indoor si outdoor. De la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir&r ...