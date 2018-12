Licitația privind procedura de achiziție a corvetelor NU se anuleaza: Cand se va afla numele firmei care va furniza armele

Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, a anunțat, luni seară, referitor la procedura achiziției celor patru corvete multifuncționale destinate Marinei Militare Române, că termenul limită pentru o decizie privind licitația este 12 ianuarie, informează Mediafax.

"Suntem în termen. Până în 12 ianuarie putem lua decizia. Se poate ambele variante, o anulăm sau o încredințăm (achiziția de corvete – n.r.). Haideți să luăm hotărârea de Guvern. Are dreptul de a anula procedura specifică în următoarele cauze și este inclusă cea în care nu se identifică fondurile necesare pentru achiziționare. Există cei 2%. În fiecare an ministerul primește bugetul de la Ministerul Finanțelor. Acum mai avem foarte puțin. S-au cheltuit banii pentru Patriot. Anul acesta sunt foarte puțini bani. Nu e adevărat (că anulăm licitația – n.r.). Nu înseamnă că dacă mâine semnez această procedură, eu trebuie să plătesc acești bani mâine și categoric nu trebuie să plătesc 1,3 miliarde-1,6 miliarde de euro. Nu am o problemă să mă îndrept împotriva unui ministru sau să cred ceva despre un ministru. Aș vrea să vă spun că în această situație, oricât de transparent ai fi, când discuți de 1,6 miliarde de euro, întotdeauna vor fi suspiciuni", a declarat Gabriel Leș, la B1Tv.

Întrebat cine a luat decizia inițială în 2016 de negociere cu cei de la Damen, ministrul Apărării a răspuns: " Din minister, beneficiarul forțelor navale și aceasta a fost propunerea pe care eu am făcut-o atunci. Decizia nu se ia de către Gabriel Leș, individual. Nu a luat-o domnul Cioloș, a venit propunerea din partea MapN. Hotărărârea de Guvern a scris-o cineva din cadrul MapN. Acea hotărâre de Guvern a fost anulată pentru că nu avea nicio validare din partea Parlamentului României. Cu ce ne facem vinovați că am decis să negociem. Decizia nu o ia un secretar de stat sau un ministru, se ia la modul gândim o achiziție de tehnică militară. Nu iau o casă, o bicicletă".

La finalul lunii octombrie, ministerul Apărării Naționale anunța că termenul estimat pentru încheierea procedurii privind achiziția corvetelor multifuncționale a fost prelungit până pe 15 noiembrie 2018. Programul în valoare de 1,6 miliarde de euro (1,85 miliarde de dolari) acoperă achiziţionarea a patru corvete, precum şi modernizarea sistemelor de luptă ale fregatelor Regina Maria şi Regele Ferdinand. Potrivit publicației Jane's, MApN a primit oferte finale din partea companiei olandeze Damen, a firmei italiene Fincantieri şi a Grupului Naval din Franţa.