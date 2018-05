Licitatia pentru semnele identitare ale FC Farul nu se mai desfasoara maine

Clubul Sportiv Fotbal Club Farul Constanţa - în faliment, prin lichidator judiciar CC Insol SPRL, a informat săptămâna trecută că vinde la licitaţie publică marca (culori, siglă) şi palmaresul, preţul de pornire a licitaţiei fiind de 10.000 de euro, exclusiv TVA.Potrivit anunţului oficial, licitaţiile urmează a se desfăşura săptămânal, în fiecare zi lucrătoare de marţi, ora 14.00, începând cu 8 mai a.c., până la adjudecare, la sediul lichidatorului judiciar din Constanţa, strada Cibinului nr. 8.La data de 8 mai nu se va mai ţine însă licitaţia.„Nu se mai desfăşoară mâine, se schimbă regulamentul. Am făcut nişte propuneri şi trebuie avizate de Adunarea Creditorilor. Estimez că într-o săptămână - zece zile se va decide“, a declarat astăzi Corina Curutz, adminstratorul CC Insol SPRL.Şi licitaţia de pe 27 martie fusese suspendată temporar. Preţul de pornire a fost atunci de 5.000 de euro, exclusiv TVA.Prima licitaţie pentru vânzarea semnelor identitare ale clubului, de pe 19 decembrie 2017, nu a avut un câştigător, după ce Eugen Pâlcu nu a achitat în termenul legal suma de 904.450 de lei plus TVA.La această licitaţie au participat: Consulting And Construction Investment SA - prin împuternicit Constantin Louis Bucăloiu, SSC Farul Constanța, prin reprezentanţii Georges Muzaca şi Erkal Memet, fostul fotbalist Dennis Şerban - prin împuternicit Dorin Raicu, Alexandru Putină - prin împuternicit Ion Draica, Eugen Pâlcu şi Elena Tragone.