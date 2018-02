Licitatie pentru reabilitarea unor drumuri din Cobadin si Viisoara contestata. Ce valoare are contractul si cine este firma castigatoare

”În temeiul dispozițiilor art. 68 din Legea nr. 101/2016 coroborate cu dispoziţiile art. 61 şi urm. din Codul de procedură civilă, Consiliul admite cererea de intervenţie formulată de SC ASFALT DOBROGEA SRL. Prezenta decizie poate fi atacată cu plângere, în temeiul art. 29 alin. (1) din același act normativ, în termen de 10 zile de la comunicare” – se arată în decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

”La această licitație s-au înscris patru societăți, dintre care Asfalt Dobrogea a fost pe primul loc. A fost făcută o contestație de firma clasată pe locul patru și din câte am auzit și eu nu avea voie să facă o contestație odată ce s-a clasat pe ultimul loc, că oricum nu avea șanse să ajungă pe primul loc și să câștige licitația. După ce s-au făcut contestațiile s-au urmat toți pașii, cum era normal. Pe noi nu ne interesa cine făcea lucrarea, problema este că prin contestația depusă s-a întârziat demararea lucrărilor. Din fericire nu ne-a afectat foarte tare având în vedere că vremea nu permitea începerea lucrărilor. Acum sperăm să țină și timpul cu noi să ne apucăm de treabă. Am înțeles că așa este procedura, sa se rezolve toate contestațiile. Daca e în regulă contestația, foarrte bine, dar dacă nu e în regulă nu ar trebui penalizați cei care au întârziat astfel demararea lucrărilor? Valoarea proiectului se ridică la un milion de euro prin fonduri europene, termen de executare fiind stabilit la un an de zile. Proiectul era făcut de fostul primar și noi nu facem decât să îl punem în executare” – a mai precizat primarul comunei Cobadin, Cornel Cocoș, pentru ZIUA de Constanța.

„Luptaׅׅ“ pentru obținerea unui contract de un milion de euro de lase va decide la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor după ce una dintre firmele care s-a înscris a contestat decizia comisiei de atribuire a contractului. Mai exact comisia a atribuit contractul firmei Asfalt Dobrogea, iar societatea Autoprima Serv a contestat decizia.”Prin contestația nr. APS2909/18.12.2017, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 53987/18.12.2017, depusă de, cu sediul în municipiul Constanța, bulevardul Mamaia, nr.181 Bis, județul Constanța, privind procedura simplificată într-o singură etapă, online, pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect, cod CPV 45233120-6, organizată deîn calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat:- anularea comunicării nr. 16679/07.12.2017, precum și a raportului procedurii nr. 16676/07.12.2017, în parte, în ceea ce privește modul de verificare a îndeplinirii cerințelor impuse prin fișa de date III.2.3.a) Capacitatea tehnică si/sau profesională - experiența similară prezentată de ofertantulși modul în care, deși inițial, în etapa de evaluare tehnică, oferta depusă de ASFALT DOBROGEA SRL a fost declarată neconformă, ulterior, în urma notificării prealabile depusă de respectivul ofertant aceasta a fost reintrodusă în procedura de atribuire, iar pe cale de consecință și a actelor ulterioare și subsecvente acestor documente;- obligarea autorității contractante la reluarea procedurii din etapa de verificare a propunerilor tehnice, cu luarea în considerare a celor menționate în contestație;- obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de atribuire prin stabilirea ofertei câștigătoare dintre ofertele declarate admisibile, în urma reverificării detaliate a propunerilor tehnice depuse de toți ofertanții și numai după trecerea de etapa verificării propunerilor 1/3 tehnice, prin reluarea verificării propunerilor financiare și stabilirea ofertei câștigătoare dintre ofertele admisibile” – se arată într-o informare a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.De asemenea,cu sediul în municipiul Constanța, str. Interioară 4 nr. 8, județul Constanța, a depus cererea de intervenție nr. 1584/20.12.2017 înregistrată la Consiliu sub nr. 54421/20.12.2017, cu privire la contestația depusă de, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 53987/18.12.2017, în cadrul procedurii simplificate, într-o singură etapă, online, pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect ”, cod CPV 45233120-6, organizată de Comuna Cobadin, cu sediul în comuna Cobadin, str. Primăverii nr. 2, județul Constanța, în calitate de autoritate contractantă, prin care s-a solicitat:- admiterea cererii de intervenție în principal ca fiind în interes propriu și în subsidiar ca intervenție accesorie în interesul autorității contractante;- respingerea contestației ca fiind introdusă de o persoană lipsită de interes având în vedere că oferta contestatorului s-a situat pe locul 4;- în măsura în care, contrar practicii dezvoltate de CNSC, se va aprecia că există similitudine între interesul general şi interesul personal, pe fondul cauzei, se solicită respingerea ca nefondată a contestaţiei formulată de ofertantul clasat pe locul 4 şi menţinerea tuturor actelor întocmite în cadrul procedurii de către autoritatea contractantă, ca temeinice şi legale, şi, pe cale de consecinţă, continuarea procedurii de atribuire prin semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul câştigător.După ce au fost analizate toate aspectele,a decis să respingă ca lipsită de interes contestația depusă de SC AUTOPRIMA SERV SRL în contradictoriu cu COMUNA COBADIN, în calitate de autoritate contractantă.Contactat telefonic, primarul comunei Cobadin, Cornel Cocoș a declarat pentru ZIUA de Constanța, că este vorba despre o licitație prin fonduri europene și a fost stabilită o comisie care a analizat toate ofertele și apoi se stabilește firma câștigătoare. 