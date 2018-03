LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE in vederea vanzarii mai multor active: suprafete de vie cu terenuri aferente si bunuri mobile

„C.I.I. Munteanu Petrica, cu punct de lucru in Constanta, str. Maior Sofran, nr. 3, organizeaza LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE in vederea vanzarii in conformitate cu prevederile Legii 85/2006 a urmatoarelor active:1. Vie cu teren aferent in suprafata de 3 ha, amplasata in extravilanul comunei Rasova, jud. Constanta, la pretul de 18.700 lei;2.Vie cu teren aferent in suprafata de 1,31 ha, amplasata in extravilanul comunei Rasova, jud. Constanta, la pretul de 12.000 lei;3. Vie cu teren aferent in suprafata de 2,02 ha, amplasata in extravilanul comunei Rasova, jud. Constanta, la pretul de 19.050 lei; Bunuri mobile: Ventilator cu manometru, la pretul de 330 lei si Vitrina frigorifica, la pretul de 145 lei. Preturile nu contin TVA.Date organizare licitatie: 06.03.2018, 13.03.2018, 20.03.2018, 27.03.2018, 03.04.2018, 17.04.2018, 24.04.2018, orele 15.00.Alte informatii: Caietele de sarcini se pot ridica de la lichidatorul judiciar contra sumelor cuprinse intre 50 lei si 1.500 lei. Garantia de participare la licitatie de 10% din valoarea de pornire trebuie achitata cu cel putin 2 zile anterior datei licitatiei. Tel. 0241542942.”