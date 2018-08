Licitatii ANAF. Zeci de autoturisme scoase la vanzare. Preturile sunt incredibile - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ca in fiecare luna, ANAF-ul din Bucuresti scoate la licitatie masinile unor firme cu probleme financiare in scopul recuperarii creantelor bugetare stabilite prin hotarare judecatoreasca. Una dintre cele mai atractive oferte se refera la un autoturism Audi A6. Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin intermediul Administratiei Sector 6 a Finantelor Publice, organizeaza in data de 29.08.2018, ora 10.30, in strada Dimitrie Gerota nr. 13, Bucuresti, licitatia urmatoare: autoturism marca AUDI A6, an de fabricatie 2005, Km. parcursi 225.671, benzina, cilindri cmc 3.123, culoare neagra. Bunul poate fi vizionat in Sos. de Centura nr. 224, Comuna Pantelimon, intre orele 08.00-16.00. Pretul de pornire al licitatiei este de 10.554 le ...