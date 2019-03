Licitatii pentru modernizarea infrastructurii de tramvai cu fonduri europene

tramvai Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primaria Municipiului Iasi continua demersurile de reabilitare a liniilor si de achizitie de tramvaie noi. In Sistemul Electronic de Achizitii Publice au fost publicate doua anunturi prin care municipalitatea intentioneaza sa contracteze lucrarile de constructii (modernizarea liniilor de tramvai, modernizarea carosabilului si a trotuarelor etc.) aferente proiectelor „Reabilitarea infrastructurii de tramvai in Municipiul Iasi” si „Reabilitarea infrastructurii de tramvai in Municipiul Iasi - Reorganizarea circulatiei pe bulevardul Tudor Vladimirescu”. Prima achizitie, care are ca termen de depunere a ofertelor ziua de 20 mai, are o valoare maxima de 29.110.847,07 lei, fara TV ...