Lider ALDE, mesaj virulent pentru ministrul Transporturilor / REPLICA lui Razvan Cuc

Vicepreședintele ALDE Alexandru Băișanu i-a spus marți, ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc (PSD), aflat la o dezbatere cu membrii comisiei de transporturi din Camera Deputaților, că îi transmite poziția sa „virulentă” să ia în considerare „apelul disperat” al moldovenilor privind nevoia alocării de fonduri pentru autostrăzi.

„Am impresia cateodata ca Moldova a ramas ca moneda de schimb, daca vin rusii sa avem ce sa le dam la schimb. Pe instrastructura mare am primit zero finante. Transilvania a primit undeva la 60%, Bucuresti-Ilfov undeva la 35%. Reactia mea este una virulenta si scoate in evidenta necesitatea de a se construi autostrazi si drumuri expres in Moldova. A plecat de la noi un mesaj simplu, un tanar sucevean a construit un metru de autostrada, ca semnal, personal ma raliez acestui fenomen. Moldova trebuie sa primeasca fonduri pentru autostrazi si infrastructura mare. Luati in considerare acest apel disperat al moldovenilor si sa cantarim mai bine unde dam banii si sa multumim toata Romania”, i-a spus Băișanu lui Cuc.

„Obiectivele de investiții nu au coloratură politică”, i-a răspuns, scurt, ministrul.

Cuc i-a mai spus lui Băișanu că trebuie să țină cont că pentru autostrăzi e nevoie de mai multe lucruri precum exproprieri, autorizatii de constructii si „nu putem sa facem o procedura asa cum vrem noi cand vine vorba de fonduri europene”.

