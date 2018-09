Lider din Opoziție, vot favorabil la referendumul pentru redefinirea familiei: O sa le recomand simpatizantilor și membrilor sa voteze 'Da'

Preşedintele PMP Bistriţa-Năsăud, deputatul Ionuţ Simionca, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că va merge la referendumul pentru revizuirea Constituţiei din perioada 6-7 octombrie şi va vota "Da", dar filiala pe care o conduce nu va face campanie pentru acesta, potrivit Agerpres.

Simionca apreciază că definirea familiei ca unirea dintre un bărbat şi o femeie nu afectează drepturile minorităţilor sexuale."Eu, personal, am să merg la vot şi am să îndrum cetăţenii şi o să le recomand simpatizanţilor şi membrilor PMP să meargă la vot şi să voteze 'Da'. Eu consider că naţiunea română are bazele pe trei piloni fundamentali: familia tradiţională, biserica şi şcoala. Noi vom susţine modificarea constituţională şi această modificare despre care vorbim nu va afecta în niciun fel drepturile şi libertăţile de care se bucură cetăţenii care fac parte dintr-o minoritate sexuală. România rămâne în continuare o ţară în care se promovează toleranţa faţă de minorităţi, fie ele etnice, religioase sau sexuale", a afirmat liderul judeţean al PMP.

Deputatul bistriţean a precizat, însă, că PMP nu va face o campanie pentru referendum, în sensul tipăririi de pliante sau întâlnirilor directe cu cetăţenii cu drept de vot.



"Îl susţinem, încurajăm simpatizanţii să meargă la vot, să voteze 'Da', dar nu vom face campanie pentru acest referendum. (...) Campanie înseamnă să faci pliante, să mergi din uşă în uşă, să îi rogi pe cetăţeni să vină să voteze", a explicat Simionca.