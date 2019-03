Lider PSD, dupa anuntul lui Iohannis despre referendum: Presedintele este in campanie

Toni Grebla google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat astazi ca presedintele Klaus Iohannis ”este in campanie electorala, motiv pentru care nu vrea sa comenteze declaratiile acestuia despre convocarea referendumului si la intentia Executivului de a adopta OUG pe Justitie. Klaus Iohannis: Voi convoca un referendum pentru 26 mai ”Domnul presedinte Klaus Iohannis este in campanie, iar astfel de declaratii eu nu le comentez”, a spus secretarul general al Guvernului, Toni Grebla. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat astazi ca va convoca un referendum pe probleme din justitie in data de 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare, motivand ca "asa nu se mai poate". ...