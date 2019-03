Lider PSD: Ne-ar conveni sa intre Kovesi in turul 2

Liderul PSD Dolj, Claudiu Manda, a declarat duminică, la Antena 3, că social-democraților le-ar conveni ca fosta șefă DNA să ajungă în finala prezidențială pentru că este mai ușor de învins decât Klaus Iohannis.

„Acum cateva zile era un scenariu cu Ciolos. Avem acum cu dna Kovesi. Am citit in presa acum cateva zile, nu stiu cat sa cred, ca vechea tabara din SRI o sustine pe dna Kovesi, iar cealalta pe dl Iohannis. O sa vedem pe cine vom avea candidat pe dreapta. Ne-ar conveni sa candideze dna Kovesi, ne-ar conveni sa intre dna Kovesi in turul 2, Kovesi are mai multe sanse sa piarda decat alti candidati”, a spus Claudiu Manda, la Antena 3.

Potrivit acestuia, „sansa sa prinda Kovesi turul 2 in locul lui Iohannis exista”

