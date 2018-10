Liderii ALDE spun ce s-a obținut din negocierile cu Liviu Dragnea pentru legea offshore: 'Concesionarii au acceptat transferul de tehnologie'

Fostul ministru al Energiei, Toma Petcu (ALDE), a declarat miercuri, la finalul ședinței coaliției de guvernare pe tema legii offshore, că societățile concesionare au acceptat „de principiu” să realizeze un transfer de tehnologie către statul român.

„Ne interesează transferul de tehnologie. Aici este o problemă pe care România o are pentru ape adânci, și nu doar România, această tehnologie este mai restrictivă. Nu este la dispoziția oricui și ne interesează, pe perioada proiectului, ca România, prin Romgaz, să avem acest transfer de tehnologie. Ne interesează foarte mult să avem asocieri cu Romgazul cu aceste companii”, a declarat, miercuri, la Parlament, deputatul ALDE, Toma Petcu, fost ministru al Energiei, care a ținut să precizeze că aceste aspecte au fost acceptate ”de principiu” în discuțiile purtate cu reprezentanților societăților concesionare, scrie mediafax.ro.

Delegațiile PSD-ALDE au agreat, miercuri, într-o discuție de peste două ore, la Parlament, forma finală a legii offshore care va intra „de principiu” săptămâna viitoare în dezbaterile din comisiile de specialitate, cele două partide urmând să își prezinte proiectul celorlalte formațiuni politice.

„Ne-am întâlnit pentru a ne pune de acord cu privire la unele aspect tehnice. În esență nu am avut puncte divergente, nici măcar procente. Am avut mai multe chestiuni tehnice legate de autorizări. Cel puțin poziția PSD a rămas aceeași. În esență nu a fost un subiect de fractură în coaliție, nici pe departe, am discutat fără patimă, pur tehnic, având un singur interes, ca România să câștige cât mai mult din această lege (...) 50% din producția de gaz de la Marea Neagră se tranzacționează pe bursa din România, investiția celor care operează se deduce maxim 30% din impozitul pe venitul suplimentar, forma pe care deja o cunoașteți și a rămas așa”, a declarat, miercuri, la Parlament, liderul deputaților PSD, Daniel Suciu, după ședința coaliției de guvernare.

La discuții au participat din partea PSD președintele formațiunii, Liviu Dragnea, liderul grupului din Camera Deputaților, Daniel Suciu, și președintele comisiei pentru Buget din Camera Deputaților, Marius Budăi. De cealaltă parte, ALDE a fost reprezentat de fostul ministru al Energiei, Toma Petcu, și de vicepreședinții formațiunii Varujan Vosganian și Andrei Gerea.

Potrivit lui Suciu, coaliția a stabilit ca „în principiu” marțea viitoare să se desfășoare ședința comisiilor parlamentare pentru adoptarea unui nou raport pe legea offshore.

