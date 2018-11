Liderii europeni se reunesc la Bruxelles pentru a semna acordul privind termenii retragerii Regatului Unit din UE

Liderii europeni se reunesc duminică, la Bruxelles, la un summit extraordinar pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar şi a declaraţiei politice privind viitoarele relaţii dintre UE şi Londra, relatează BBC. Cu patru luni înainte ca Marea Britanie să părăsească oficial Uniunea Europeană, acordul de 'divorţ' privind Brexit-ul şi o declaraţie politică privind legăturile viitoare dintre UE şi Londra urmează să fie parafate de premierul britanic Theresa May şi de liderii celor 27 de ţări care rămân în UE, notează Reuters. Theresa May urma să sosească sâmbătă seara la Bruxelles pentru mai multe discuţii cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu câteva ore înainte de începerea summitului extraordinar. Ultimul obstacol în calea parafării Brexit-ului - situaţia privind enclava britanică Gibraltar - a fost depăşit in extremis, sâmbătă, Spania şi Marea Britanie anunţând că au ajuns la un acord în privinţa micii peninsule de pe coasta de sud a Spaniei şi teritoriu britanic începând din 1713. Spania ameninţase că se va opune 'acordului de divorţ' privind Brexit-ul dacă dreptul său de veto asupra relaţiei viitoare între UE şi enclava britanică Gibraltar nu este recunoscut în scris. Premierul spaniol Pedro Sanchez declarase vineri că nu va decide în legătură cu participarea sa la summitul de duminică până când această condiţie nu va fi îndeplinită. Conform regulilor UE, tratatul de ieşire este adoptat de majoritate şi nu cu unanimitate de voturi, astfel încât un singur stat nu poate să blocheze procesul. Cu toate acestea, liderii UE doresc unitate cu privire la chestiunea extrem de sensibilă a ieşirii Regatului Unit din blocul comunitar. Premierul britanic Theresa May consideră că poate obţine aprobarea parlamentului de la Londra pentru acordul negociat cu Uniunea Europeană privind termenii retragerii ţării sale din blocul comunitar şi îşi va concentra eforturile pe convingerea membrilor Partidului său conservator despre avantajele acordului. Purtătorul de cuvânt al şefei executivului de la Londra a declarat că Theresa May a obţinut un sprijin solid din partea membrilor cabinetului său pentru declaraţia politică ce stabileşte cadrul viitoarei relaţii dintre Londra şi Uniunea Europeană după Brexit. Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anunţat joi că negociatorii britanici şi cei ai Uniunii Europene au convenit textul documentului comun care stabileşte obiectivele pentru viitoarea relaţie post-Brexit între Londra şi blocul comunitar. Documentul are nevoie acum de aprobarea politică a Londrei şi a restului de 27 de state membre, care se reunesc duminică în summit extraordinar la Bruxelles. Declaraţia politică comună merge mână în mână cu acordul de retragere a Marii Britanii, detaliind termenii 'divorţului'. Ea acoperă obiectivele viitoare comune în domeniile comerţului, securităţii şi cooperării politice, punând bazele negocierilor care pot începe imediat după ieşirea Regatului Unit din UE. Textul principal al declaraţiei politice, consultat de Reuters, relevă că UE şi Londra "sunt de acord să dezvolte un parteneriat economic ambiţios, extins şi echilibrat". Esenţial pentru Theresa May este faptul că documentul obligă UE să caute modalităţi de a se evita activarea unei clauze de tipul "plasă de siguranţă", care să garanteze că la frontiera dintre Republica Irlanda - care este stat membru al UE - şi provincia britanică Irlanda de Nord nu vor fi reintroduse controalele vamale. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Moise, editor: Florin Ştefan, editor online: Ada Vîlceanu)