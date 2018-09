Liderii lumii au izbucnit in ras la ONU, dupa ce Trump a inceput sa se laude

Donald Trump 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Donald Trump s-a laudat in discursul sustinut in plenul Adunarii Generale a ONU. Pe un ton triumfalist, a facut un soi de bilant al administratiei sale, la un an de la prima lui participare la ONU. Presedintele american a criticat aliatii Statelor Unite, l-a laudat pe dictatorul nord-coreean si a starnit cand rasete, cand murmure dezaprobatoare. Dupa ce a intarziat si a fortat conducerea Adunarii Generale sa schimbe, in ultimul moment, ordinea de zi, Donald Trump si-a inceput discursul cu o oda adusa sie insusi, starnind amuzament in sala. Donald Trump: ”In mai putin de doi ani, administratia mea a realizat mai multe decat orice alta administratie din istoria tarii.” Acesta a fost moment ...