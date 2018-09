Liderii PSD se reunesc in Comitetul Executiv National, sambata, la Neptun

Liderii PSD se reunesc, sâmbătă, la Neptun, în şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CExN), care va fi urmată de o reuniune a grupurilor parlamentare reunite ale formaţiunii, au anunţat lideri din teritoriu ai partidului. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma pe 21 august că la reuniunea Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD se va discuta despre activitatea miniştrilor. "O să discutăm la Comitetul Executiv (din perioada 31 august - 2 septembrie) despre activitatea miniştrilor. Va fi un subiect pe care îl vom discuta, dumneaei (n.r. - premierul Viorica Dăncilă) decide cât de mult vrea să abordeze acest subiect. Vom avea întâlnirile cu grupurile parlamentare şi CEx. Va fi o întâlnire importantă. (...) Nu ştiu dacă se va decide o remaniere acolo, dar o discuţie despre activitatea unor miniştri va trebui să fie. Nu neapărat o evaluare, dar doamna prim-ministru ne va spune ce părere are de activitatea unor miniştri sau a tuturor miniştrilor şi ce trebuie făcut în continuare, pentru că ăsta este un subiect pe care îl vom aborda la Comitetul Executiv", a spus Dragnea. El a susţinut că Viorica Dăncilă trebuie să rămână în funcţie cel puţin până în 2020, fiind "un premier foarte bun", dar că nu este mulţumit de activitatea unor miniştri. "Fiecare are nemulţumirile lui, dar până la urmă, aşa cum am stabilit de la început, doamna prim-ministru va avea iniţiativa, dacă se va pune problema cu vreun ministru. Noi vom aproba sau nu, dar aşa trebuie să lucrăm", a adăugat Dragnea. Pe de altă parte, Dragnea a declarat că la CExN nu se va discuta scrisoarea adresată de Ecaterina Andronescu membrilor PSD. "Eu nu dau importanţă, noi avem alte chestii mult mai importante. Noi avem lucruri grele de făcut în guvernarea asta. (...) Ce să discutăm? Să analizăm scrisori? Am mai analizat scrisori, nu mai vreau să pierdem timpul", a afirmat Dragnea. Întrebat dacă va fi pusă în discuţie excluderea din PSD a Ecaterinei Andronescu, el a răspuns: "Nici vorbă". De asemenea, liderul social-democrat a afirmat că în cadrul CExN se va lua o decizie în legătură cu oportunitatea organizării unor proteste "la poarta" preşedintelui Klaus Iohannis, deoarece "există o fierbere foarte mare" în partid. "Există o fierbere foarte mare în partid - asta e fierberea, nu scrisorile unor colegi şi colege - că de ce nu începem şi noi protestele la poarta lui Iohannis? Şi este foarte posibil să începem lucrul ăsta. O să avem un Comitet Executiv la sfârşitul lunii şi o să decidem. Nu cu pietre, nu cu foc, nu cu cuţite, nu cu bătut jandarmi - proteste cum am mai făcut. (...) N-am vorbit cu niciun coleg asta, eu vă spun doar ce îmi vine de la colegii din judeţe", a susţinut Liviu Dragnea. AGERPRES/(autor: Cătălin Alexandru, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat)