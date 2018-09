Liderul consilierilor judeteni PMP, Alin Aivanoaei, critici dure la adresa lui Maricel Popa! Trebuie sa dam dovada de responsabilitate

Petru Movila si Alin Aivanoaei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul consilierilor judeteni PMP, Alin Aivanoaei, reactioneaza dur la lipsa de responsabilitate administrativa a presedintelui Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa PMP vrea alegerea primarilor in doua tururi. Actiune de amploare derulata in Iasi '' PMP solicita presedintelui Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, sa dea dovada de responsabilitate administrativa si sa puna in dezbatere publica planul de administrare al Aeroportului International Iasi, asa cum mentioneaza Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. '' se arata in comunicatul de presa. Conducerea partidului, prin vocea liderului consilierilor judeteni, Alin Aivanoaei, p ...